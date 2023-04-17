مجموعة_السبع تبقي على سقف سعر #النفط_الروسي عند 60 دولارا للبرميل

قال مسؤول في مجموعة السبع: إنها ستبقي على سعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام عالميا ودعوات بعض الدول لخفض السقف السعري للحد من إيرادات موسكو.

وأضاف أن مجموعة السبع وأستراليا اتخذتا قرارا بالإبقاء على السقف السعري خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد مراجعة لسعر 60 دولارا، الذي تم تحديده في ديسمبر كانون الأول، بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد ارتفاع شهدته أسعار النفط على مدى أربعة أسابيع بدعم من خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فضلا عن تعافي الاستهلاك الصيني.

وحامت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط فوق 80 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.