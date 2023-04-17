فلكي: رؤية الهلال مسئولية المحكمة العليا… وكثرة الحديث تفوت فرصة استثمار العشر الأواخر

عَلّق عبد الله محمد الخضيري، مستشار المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، على الجدل المثار حالياً حول موعد عيد الفطر المبارك، وإذا ما كان يومه الأول سيكون الجمعة أم السبت.

وقال "الخضيري" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إن "دخول الشهر وخروجه مسؤلية المحكمة العيا فقط، والجهات التي تقوم بالرصد للهلال محدد عملها بالرصد، سواء تمت رؤية الهلال أو لم ير".

وأضاف"كثرة الحديث تفوت فرصة استثمار ما تبقى من أيام الشهر الفضيل. اللهم تقبل منا ومنكم وأشفي مرضانا ومرضاكم وأغفر لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين، وأن يعيده بالخير والعافية".