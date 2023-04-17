بالأحضان والقبلات والورود.. استقبال حافل لأسير عائد من #اليمن (فيديو) #عاجل

نشرت قناة «العربية» مقطع فيديو لاستقبال الأسير يحيى حناني، عند وصوله إلى مطار الملك عبدالله في جازان، وكذلك لحظة وصوله إلى منزله، بعد الإفراج عنه ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن.

واستُقبل «حناني» من قبل عائلته ومحبيه بالأحضان والقبلات والورود، وسط فرحة كبيرة ابتهاجاً بعودته إليهم سالماً.

وأمس الأول السبت، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، من بينهم 16 أسيراً سعودياً، و3 أسرى سودانيين، في إطار عملية تبادل الأسرى، ومقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من «الحوثيين» غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وأعلن العميد المالكي، اليوم، استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف، بمبادرة إنسانية من المملكة.

وأفاد بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ104 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء، اليوم الإثنين الموافق 26 رمضان 1444هـ 17 أبريل 2023م.