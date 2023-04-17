بايرن_ميونخ يعرض #ماني للبيع بسبب مشاجرته مع #ساني

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن بايرن ميونخ قرر عرض ساديو ماني للبيع، وأيام اللاعب السنغالي أصبحت معدودة في الفريق، حيث ينوي النادي التخلص منه في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ يرى أن ماني لا يتناسب مع أسلوب لعب العملاق البافاري رغم تصريحاته خلال المؤتمرات بقدرته على السيطرة على اللاعب وظهوره بشكل مميز.

واختتمت الصحيفة: "ترى إدارة البايرن أنها لم تفعل الصواب في صفقة ماني خاصة أنه يحصل على راتب يزيد عن 20 مليون يورو، ورغم ذلك يقدم أداء مخيبا للآمال"

وينوي اللاعب السنغالي العودة إلى صفوف ليفربول لكن هذه العودة مستحيلة بالنسبة للريدز بسبب عمره واللاعبين المتواجدين في خط هجوم الفريق الإنجليزي.