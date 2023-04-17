خلال 3 شهور فقط.. عبور 123 شاحنة إغاثية سعودية إلى اليمن

عبرت 123 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي، خلال الربع الأول من عام 2023م، تحمل على متنها 2.175 طناً و776 كيلوغراما من المساعدات الإنسانية المتنوعة.

وتنوعت هذه الشاحنات لتشمل 58 شاحنة تحمل كميات من التمور تزن 1.413 طناً و516 كيلو غراماً، و 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية تزن 505 أطنان و598 كيلوغراماً من السلال الغذائية، و26 شاحنة تحمل مساعدات طبية تزن 192 طناً و582 كيلو غراماً، و13 شاحنة تحمل مساعدات إيوائية تزن 64 طناً و80 كيلوغراماً، متوجهة إلى محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وصعدة وحجة ومأرب و تعز والضالع وعدن.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.