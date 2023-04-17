السعودية ومصر: بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة السودان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سامح شكري، وزير الخارجية المصري، حول مستجدات الأزمة في السودان.

وكشف بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

وقال وزير الخارجية المصري إن الرسائل المصرية للطرفين السودانيين، تشدد على أهمية تغليب الحكمة، والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى إلى وقف فوري لإطلاق النار، يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته.

وبحسب البيان، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام المقبلة، لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.