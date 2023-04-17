الذهب ينخفض دون 2000 دولار.. وترقب لسياسة #المركزي_الأمريكي

انخفض الذهب دون مستوى ألفي دولار، اليوم الاثنين، وسط ضغوط من صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1990.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد بما بلغ 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2003 دولارات للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين في الخارج، وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 25.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1050.14 دولار، وكذلك البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1544.81 دولار.