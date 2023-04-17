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#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 66

متابعات - الوئام
17 أبريل 2023 · < 1 minute
حساب المواطن
حساب المواطن

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة 66 (شهر مايو 2023).

وذكر البرنامج أنه للتحقق من الأهلية؛ يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/loginوكان قد أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستّين، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمّن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة، وحتى دفعة شهر يوليو 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميّاً.