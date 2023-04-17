أخضر الشاطئية يتغلب على #كولومبيا في ختام البطولة الدولية بالمكسيك #السعودية

تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب كولومبيا بنتيجة 4-3، في ختام منافسات بطولة ACAPULCO الدولية لكرة القدم الشاطئية، التي اختتمت منافساتها اليوم الإثنين على استاد مدينة أكابولكو الترابي في جمهورية المكسيك.

وفرض لاعبو أخضر الشاطئية سيطرتهم على مجريات المباراة وتمكنوا من تسجيل الأهداف عن طريق رمزي دكمان (هدفين) وبلال بودا ووليد اليوبي.

وبذلك ينهي أخضر الشاطئية مشاركته في بطولة ACAPULCO الدولية لكرة القدم الشاطئية بالفوز على البطل منتخب كولومبيا، والذي تأتي ضمن استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة في الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، التي أجريت مراسم قرعتها يوم أمس، وأسفرت عن وقوع الأخضر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات موريتانيا والمغرب ولبنان.