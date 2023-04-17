عمرو موسى: بعض المصالح العربية قد تتعارض مع #مصر في #السودان

تحدث الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عن أهمية دور مصر في تجنيب السودان نتائج الأحداث الجارية، وعن أن بعض المصالح العربية قد تتعارض مع مصالح مصر الأكثر عمقا في السودان، حسب قوله.

وقال عمرو موسى في تغريدات على صفحته الرسمية على تويتر، الإثنين، إن "دور مصر في تجنيب السودان نتائج الأحداث الجارية، يجب أن يكون أساسيا وصريحا"، موضحا أن "الصراحة مهمة مع إخواننا ومع غيرهم ممن نشطوا في موضوع السودان دائما أو بالذات مؤخرا"، حسب تعبيره.

وأضاف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن "بعض المصالح العربية قد تتعارض مع المصالح المصرية الأكثر عمقا في السودان، وكذلك الحال في أفريقيا، هنا يتوقع من مصر وقفة صريحة وجريئة، إذ أن مصالحنا الحيوية في تلك المنطقة بأسرها أصبحت مهددة وعلى المحك".

وأشار موسى إلى أن "احتمال استغلال إثيوبيا للوضع يفاقم مشكلة السد بالنسبة لنا".

وأكد عمرو موسى في تغريدة أخرى أنه "يتوقع سياسة ديناميكية من جانبنا وجولات نشطة للدبلوماسية المصرية على مختلف مستوياتها، علنية وسرًية في المجالين العربي والأفريقي تحجز موقعا رئيسيا لمصر في مسار الأمور وتقضي على محاولات الاستبعاد من الاتصالات الجارية حاليا".

وكانت قد اندلعت اشتباكات دموية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، السبت، ولا تزال المواجهات مستمرة، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص غالبيتهم مدنيون وإصابة المئات.