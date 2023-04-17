أخبار دوليّة

الرئاسة المصرية: #السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

متابعات - الوئام
17 أبريل 2023 · < 1 minute

أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.