تويتر تتيح للمستخدمين فرض رسوم على محتواهم

تعتزم "تويتر" السماح للمستخدمين بفرض رسوم على الوصول إلى محتواهم، "بدءاً من النصوص الطويلة، ووصولاً إلى مقاطع الفيديو التي تصل مدتها لساعات"، وفقاً لتغريدة نشرها مالك الشركة إيلون ماسك يوم الخميس.

أوضح ماسك أن "تويتر" لن تحصّل خلال العام الأول أي من الأموال التي يجنيها المستخدمون من الاشتراكات. مُضيفاً أن المستخدمين سيحتفظون بما لا يقل عن 70% من إيرادات الاشتراكات على الهاتف المحمول بعد احتساب رسوم متجر التطبيقات.

قد تساهم هذه التعديلات في جذب المزيد من صانعي المحتوى إلى النظام الأساسي، أو الحفاظ عليهم من ترك المنصة.

على الرغم من أن "تويتر" لن تحتفظ بجزء من الإيرادات التي يحصل عليها المستخدمون خلال الأشهر الـ12 الأولى، إلا أنها قد تكون خطوة لتوليد المزيد من الأموال في المستقبل. من جهتها، قالت "غوغل" إنها قد تحصّل 15% فقط من الاشتراكات، في مقابل من 30% إلى 15% بعد السنة الأولى بالنسبة لـ"أبل".