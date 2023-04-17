ولي_العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في #تشاد

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري.

فيما حضره من الجانب التشادي، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية السفير محمد صالح النظيف، ووزير الدولة المستشار المكلف بالشؤون الرئاسية أبكر آدم مناني، ومدير مكتب رئيس الجمهورية إدريس يوسف بوي، ومدير المكتب الخاص للرئيس إسماعيل سليمان لوني.