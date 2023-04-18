السودان.. اشتباكات عنيفة بين #قوات_الجيش و #الدعم_السريع عند القصر الرئاسي

استيقظت الخرطوم صباح الثلاثاء على يوم رابع من الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش، فيما حلق الطيران الحربي في سماء "خرطوم بحري" مستهدفا مقار للدعم.

بالتزامن مع ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة مجدداً بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة، -بحسب "العربية"-.

كما دوت قذائف مدفعية ثقيلة ومتوسطة ومضادات للطائرات في الخرطوم بحري، فيما لا يزال الآلاف من المدنيين عالقين في منازلهم بالعاصمة، دون حتى مياه للشرب أو أدنى الاحتياجات اليومية من مأكل وعناية طبية، لاسيما بعد فشل الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مسارات آمنة.