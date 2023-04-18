“#حميدتي” يوافق على #هدنة_إنسانية لمدة 24 ساعة مع #الجيش_السوداني #عاجل

أعلن محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع عن الموافقة على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة مع قوات الجيش السوداني.

ويأتي ذلك ، بعدما أدلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بتصريحٍ مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الوضع في السودان، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ بشأن القتال والعنف الجاري، وضرورة العودة إلى المحادثات التي من شأنها أن تفضي إلى حكومة مدنية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى مشاورات مع نظيره البريطاني حول الوضع في السودان، كما أكد أن البلدين قد أجريا اتصالاتٍ وثيقة مع شركائهما في العالم العربي وفي أفريقيا وفي المنظمات الدولية.

ودعا بلينكن إلى ضرورة أن تضمن أطراف النزاع حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار فورًا والعودة إلى المحادثات الواعدة التي من شأنها أن تضع السودان على مسار العودة إلى الانتقال التام لحكومة مدنية.