“#الحصيني” يتوقع : استمرار #الحالة_الممطرة_السادسة_عشر على عدة مناطق حتى الغد  

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه متوقع استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 27 رمضان حتى صباح غد الاربعاء 28 رمضان 1444ه.

وأوضح أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من الشمالية والباحة وعسير ونجران والجوف وتبوك وحائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من شرقي منطقتي مكة والمدينة وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض .

وتابع : "تمتد أيضا إلى أجزاء من الربع الخالي من المملكة بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة أحيانا غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول".