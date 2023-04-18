إطلاق المشروع الوطني لـ #زكاة_الفطر_الموحد في #تبوك

دشّن مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك، اليوم، المشروع الوطني لزكاة الفطرالموحد بالتعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" بإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وأعرب رئيس مجلس الجمعيات ممدوح العنزي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته واهتمامه بالعمل الخيري والتطوعي الذي يؤكد حرص سموه لجميع الأعمال التي يقدمها مجلس الجمعيات الأهلية.

وبين أن هذه الحملة المباركة في هذا الشهرالكريم دعوة لمساعدة أهلنا في إخراج زكاة الفطر في الوقت المحدد لها، وإيصالها لمستحقيها ومدى تيسير وتسهيل أعمال تنظيم دفع الزكاة بالطرق الموثوقة.