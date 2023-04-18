ومضات من الكتاب والسنة.. شاشات توعوية للمعتكفين في المسجد الحرام (صور)

زوّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية، مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام بشاشة توعوية، يتم من خلالها نشر الهدايات والومضات التوعوية المعرفية.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية، علي بن حامد النافعي، إن هذه الشاشات ضمن حملة الخدمات التوعوية التي تقدّمها الوكالة لعموم قاصدي الحرم المكي الشريف، من خلال الإدارة العامة للشؤون المعرفية، وإدارة التنمية المعرفية.

وبيّن أنها تحتوي على ومضات وهدايات حول فضائل الاعتكاف وليلة القدر، والحثّ على الإقبال على الله –عز وجل– في هذه الليالي المباركة، مدعّمة بآيات من كتاب الله العزيز، وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، تبيّن منهجه عليه الصلاة والسلام خلال هذه العشر المباركة.