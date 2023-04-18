التشكيل المتوقع لكلاسيكو #الهلال و #النصر

يحل فريق النصر ضيفًا على الهلال في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في إطار الجولة 25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: كونان، ألفارو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

الوسط: عبد الله الخبيري، لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، أيمن يحيى

الهجوم: كريستيانو رونالدو

بينما من المتوقع أن يبدأ الهلال بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك، خليفة الدوسري، جانج، سعود عبد الحميد

الوسط: كويلار، سلمان الفرج، كاريلو، ميشايل، موسى ماريغا

الهجوم: إيغالو

يدخل النصر المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 53 نقطة بينما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 46 نقطة.