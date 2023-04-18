4 طلاب سعوديون يصلون للمرحلة النهائية لمسابقة الاستشارات الاستراتيجية العالمية

تمكن 4 طلاب سعوديون من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من التأهل إلى المرحلة النهائية لمسابقة الاستشارات الاستراتيجية، التي تنظمها شركة ديلويت، إحدى أكبر شركات المحاسبة في العالم.

وتهدف هذه المسابقة التي يشارك فيها فرق من 13 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى تدريب المشاركين على اتخاذ القرارات الصائبة، وتبني الاستراتيجيات الدينامكية، لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قراراتهم، إضافة إلى تعزيز القيمة، مما يسهم ذلك في تحقيق النجاح في عالم الأعمال.

وستقام الجولة الأخيرة من المسابقة في العاصمة الفرنسية باريس في 11 مايو المقبل، بمشاركة فريقين من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، ويأتي هذا الانجاز بعدما تمكن الفريق السعودي، المكون من فهد الشديّد، وعبدالرحمن العمراني، ويزن العنزي، وخالد أبانمي، ومحمد النجار، من تحقيق المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية ضمن الجولة الثانية من المسابقة.