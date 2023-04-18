15 إصابة و11 وفاة بفيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية

أبلغت غينيا الاستوائية عن 6 حالات إضافية مؤكدة مختبريًا مصابة بفيروس «ماربورغ»، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 حالة، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان، أن من بين الحالات المؤكدة، هناك 11 حالة وفاة، بينما توفيت جميع حالات الإصابة المحتملة، مشيرة إلى أن أكثر المناطق تضررًا هي مقاطعة «ليتورال».

وأكدت منظمة الصحة العالمية دعمها لوزارة الصحة الغينية في جهود تعزيز مختلف مراكز الاستجابة، بما في ذلك المراقبة، والمختبرات وإدارة الحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها والإبلاغ عن المخاطر.