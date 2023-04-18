بورصات_الخليج تتراجع قبل عطلة #عيد_الفطر

تراجعت أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الثلاثاء، وسط تداولات ضعيفة قبل عطلة عيد الفطر المبارك، غير أن المؤشر الكويتي أغلق مرتفعا.

وتراجع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية واحدا بالمئة ليقود الخسائر، وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بعد أن نزل سهم بنك أبوظبي الأول، الأكبر في الإمارات، 0.3 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، لليوم الثاني اليوم الثلاثاء بعد أن أخفقت بيانات اقتصادية متفائلة من الصين في تحويل التركيز عن رفع محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك بسبب قلق أوسع إزاء توقعات النمو.

وانخفض المؤشر القطري 0.5 بالمئة بفعل تراجع سهمي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي 1.3 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي، وارتفع المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري منخفضا 0.8 بالمئة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 6.7 بالمئة وسهم المصرية للاتصالات 3.8 بالمئة.