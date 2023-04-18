الصحة_العالمية: الإمدادات الطبية في طريقها للنفاد بمستشفيات #السودان

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، طرفي الصراع في السودا،ن اليوم الثلاثاء، لإتاحة الوصول إلى المنشآت الطبية لجميع من يحتاجون إلى الرعاية، محذرا من نقص الإمدادات وأفراد الطواقم الطبية في العاصمة الخرطوم.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة إعلامية مقتضبة: "أريد أن أكون واضحا: يجب على جميع الأطراف التأكد من إتاحة القدرة على الوصول الآمن وغير المقيد إلى المنشآت الصحية لجميع المصابين ومن يحتاجون إلى رعاية طبية".

تأتي تصريحاته بعد فترة وجيزة من موافقة قائدي الطرفين المتقاتلين في السودان على هدنة لمدة 24 ساعة بعد ضغوط من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب القتال في الخرطوم.

وحذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية بما في ذلك اقتراب المنظومة الصحية من الانهيار.

وقال تيدروس إن بعض المستشفيات أغلقت أبوابها بالفعل أو أوشكت أن تغلقها بسبب الهجمات ونقص الطواقم والإمدادات الطبية.