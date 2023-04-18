ميلان يستعيد أمجاده ويتأهل لنصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

تأهل فريق ميلان، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله أمام غريمه نابولي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

سجل الفرنسي أولفيه جيرو، هدف ميلان الوحيد في المباراة بالدقيقة 43، قبل أن يتعادل نابولي بالدقيقة 94 عن طريق مهاجمه فيكتور أوسيمين، ليخطف الضيوف بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن ميلان كان الأكثر خطورة وشراسة ونجح في الفوز وحصد بطاقة التأهل

حاول نابولي معادلة النتيجة، وكثف محاولاته على مرمى الضيوف في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة المباراة، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبتلك النتيجة، يتأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2/1بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، على حساب غريمه نابولي.