أخبار دوليّة

#فيديو.. لحظة اعتقال #الجيش_السوداني لقائد قوات #الدعم_السريع في مروي #عاجل

19 أبريل 2023 · < 1 minute

نشر الجيش السوداني مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال قائد قوات الدعم السريع في مطار مروي.

ويوضح المقطع عناصر من الجيش السوداني، وهم يقتادون القيادي وسط تعالي الصرخات وإطلاق الرصاص، كما ظهرت العناصر وهي تعتدي على المعتقل بالضرب أثناء اقتياده، دون معرفة مصيره أو المكان المقتاد إليه.

أتى ذلك بعدما أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على مطار مروي، مساء أمس الثلاثاء.