اشتعال خزانات وقود داخل #مطار_الخرطوم الدولي جراء الاشتباكات بين #الجيش و ‎#الدعم_السريع

أدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمطار الخرطوم الدولي إلى اشتعال النيران في خزانات الوقود الموجودة بالمطار.

وتصاعدت السنة اللهب من خزانات الوقود بالمطار، وسط مخاوف من أن تصل هذه النيران إلى الطائرات الموجودة بالمطار.

ووقعت الاشتباكات وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن انتهاك الهدنة التي أعلنها الطرفين أمس.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتحريك قوات عسكرية ومجموعات مسلحة من مختلف المدن إلى الخرطوم، مشيرة إلى أن الجيش يشن هجمات بأسلحة ثقيلة على مواقع تمركز قواتها وتسبب في مقتل مدنيين.

وأضافت أن الجيش يواصل عمليات قصف بالطائرات استهدفت تجمعات سكنية، متهمة الجيش بكسر الهدنة المعلنة والاستمرار في شن هجمات، كما قالت الدعم السريع إن هجمات الجيش أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير مستشفيات.