«مع فرصة سيول».. محلل طقس يتوقع استمرار #الأمطار على عدة مناطق حتى صباح الخميس

نبه عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، إلى استمرار هطول الحالة الممطرة السادسة عشر على 10 مناطق، حتى صباح غداً الخميس.

وقال «الحصيني» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «اللهم أغثنا... حسب ما تشير إليه نماذج الطقس، متوقع -إن شاء الله- استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال الـ24 ساعة المقبلة، من اليوم الاربعاء 28 رمضان حتى صباح غد الخميس 29 رمضان 1444هـ».

وأوضح أن ذلك سيكون على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير، تمتد الى أجزاء متفرقة من مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران وجنوب الشرقية نواحي الربع الخالي من المملكة، بأمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد قد تكون غزيرة على محافظات جنوب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة وجنوب شرق منطقة المدينة، مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبق برياح نشطة إلا أن يصرفها الله، تمتد الى اليمن وعُمان.

واختتم «التغيير وارد، لأنها توقعات والله أعلم».