الأرصاد يكشف حالة الطقس المتوقعة في أيام #العيد #عاجل (فيديو)

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك.

وقال «العقيل» في مداخلة مع قناة «الإخبارية» إن الحالة الجوية التي تعيشها أجواء المملكة من بداية شهر رمضان المبارك وحتى هذا اليوم، من هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، ستستمر حتى ثالث ايام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: «ستكون هذه الأمطار أكثر تركيزاً على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، وسلسلة جبال السروات، بالإضافة إلى مناطق وسط المملكة وتشمل العاصمة الرياض والقصيم وحائل والسواحل الشرقية».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تقريراً، أمس، توقع فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأربعاء حتى الأحد الموافق 23 أبريل الجاري.