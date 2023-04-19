قاد فريقه لنصف نهائي أوروبا.. #الهلال يستهدف ضم نجم عالمي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال يستهدف ضم المهاجم الفرنسي أوليفيه جير لاعب ميلان الإيطالي لتدعيم هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكدت التقارير، إن الهلال وضع جيرو على رأس أولوياته لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير أن جيرو من المقرر ان يحل محل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الذي ينتهي تعاقده مع حامل لقب الدوري السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الهلال كلفت أحد الوكلاء السعوديين من أجل التفاوض مباشرة مع جيرو ووكيل أعماله من أجل معرفة طلباته لضمه في الصيف.

صفقة جيرو ستكون بدعم كامل من إدارة النادي، وليس لها أي علاقة بالدعم المنتظر من قبل وزارة الرياضة للتعاقد مع أفضل اللاعبين العالميين خلال الفترة المقبلة.

وقاد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو فريقه ميلان للتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وذلك فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لموسم 2022-2023.