قرار جديد من #الدعم_السريع بشأن #الجنود_المصريين المحتجزين في #السودان

أصدرت قوات الدعم السريع بياناً جديداً بشأن الجنود المصريين المحتجزين لديها منذ بدء الاشتباكات في السودان قبل أيام، واصفة إياهم بـ«الرعايا المصريين».

وذكرت قوات الدعم السريع في البيان أنها تعلن نقل «الرعايا المصريين» الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع «القوات الانقلابية»، السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

وأضافت: «نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير، ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد».