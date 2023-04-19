الأمن_السيبراني يحذر من «ثغرات عالية الخطورة» في «جوجل كروم»

دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى إجراء «التحديثات الأمنية» اللازمة على منتجات «Chrome».
وذكر المركز في بيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن «Google» أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح «Chrome» لنظام «Android»، ومتصفح «Chrome» لأنظمة «Windows, Mac, Linux».
وأضاف أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.
تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).
تنفيذ تعليمات برمجية.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة «112.0.5615.137/138» لنظام التشغيل «Windows»، و«112.0.5615.137» لنظام التشغيل «Mac»، وسيصدر التحديث قريباً لنظام التشغيل «Linux»، ونسخة Chrome 112 (112.0.5615.135/.136) لنظام «Android».
وأصدرت «Google» توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه: