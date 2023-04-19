الأمن_السيبراني يحذر من «ثغرات عالية الخطورة» في «جوجل كروم»

دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى إجراء «التحديثات الأمنية» اللازمة على منتجات «Chrome».

وذكر المركز في بيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن «Google» أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح «Chrome» لنظام «Android»، ومتصفح «Chrome» لأنظمة «Windows, Mac, Linux».