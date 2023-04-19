مدرب #باريس_سان_جيرمان مُهدد بالسجن 3 سنوات

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، مهدد بالسجن لمدة 3 سنوات في ظل التحقيقات القائمة على خلفية قضية عنصريته ضد المسلمين وأصحاب البشرة السمراء من لاعبي نيس.

وتجرى حاليًا التحقيقات من جانب الشرطة الفرنسية، في قضية العنصرية التي يتورط بها جالتييه مع تأكيد الأنباء أنه يواجه عقوبة السجن لمدة طويلة.

وأكدت شبكة RMC الفرنسية، أن جالتييه يواجه حاليًا خطر السجن لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك في ظل المعلومات التي أدلى بها رئيس نادي نيس في التحقيقات صباح اليوم، وحال ثبوتها سيتم تطبيق العقوبة فورًا مع غرامة 45 ألف يورو.

وفي وقت سابق، كان الصحفي الشهير، رومان مولينا، قد كشف عن بريد الكتروني يرجع إلى عام 2021، أرسله جوليان فورنييه مدير كرة القدم في نيس، إلى إدارة الفريق عندما كان جالتييه مديرًا فنيًا لنادي نيس، والذي شهد عنصرية تجاه اللاعبين أصحاب البشرة السمراء والمسلمين.

وأفاد مولينا، أن كريستوف جالتييه أخبر جوليان فورنييه مدير كرة القدم في نيس، أنه لا يجب أن يضم الفريق هذا العدد الكبير من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء والمسلمين.