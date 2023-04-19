بوتين يحمل #الحقيبة_النووية إلى أكثر مناطق الحرب الأوكرانية اشتعالاً (صور)

نشرت بعض القنوات التلفزيونية الروسية مقاطع فيديو لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة خيرسون الروسية، التي تعد أكثر مناطق الحرب الروسية الأوكرانية اشتعالاً.

واتجهت الأنظار إلى حقيبة يد كان يحملها مساعد «بوتين»، وتسائل كثيرون عن السر الذي دفع الرئيس الروسي إلى أن ترافقه هذه الحقيبة خلال تلك الزيارة.

وقالت المذيعة الروسية أولغا سكابييفا إن تلك هي «الحقيبة النووية» للرئيس الروسي، موضحة أنها محطة محمولة لنظام التحكم الآلي للقوات النووية الاستراتيجية «كازبيك».

وأضافت: «الرئيس يحملها معه بانتظام، وبالتالي هذا أمر طبيعي».