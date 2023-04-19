دراسة تحذر من الإفراط في استخدام #الأسمدة حول العالم

دخلت كميات كبيرة من مركبات النيتروجين إلى المحيطات خلال العقود الأخيرة، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى الاستخدام المفرط للأسمدة، بحسب ما أظهرته دراسة حديثة نُشرت في مجلة "بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسيز" الأمريكية.

وتشير الدراسة إلى أن الترسيب السنوي للنيتروجين في صورة "أمونيا"، جاء أعلى بنسبة حوالي 89% في عام 2018، بالمقارنة مع عام .1970

يشار إلى أن الأمونيا (إن إتش3) عبارة عن مركب نيتروجين غازي، ويرجع السبب وراء انبعاثاته عالميا بشكل حصري تقريبا إلى القطاع الزراعي. ويستخدم النيتروجين منذ عقود كسماد لزيادة إنتاج الغذاء.

وفي المناطق الساحلية تحديدا، تتجاوز كمية انبعاثات الأمونيا تلك الخاصة بأكسيد النيتروجين (إن أو إكس) الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، بحسب ما أظهره فريق البحث بقيادة لي ليو من جامعة لانتشو الصينية.