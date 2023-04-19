ريال_مدريد ينهي حلم #الهلال ويجدد لنجم الفريق

كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد قام بتجديد عقده مع النادي الملكي، بعد توصله إلى اتفاق مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «آس» الإسبانية، توصل بنزيما في ديسمبر الماضي إلى اتفاق ضمني مع بيريز من أجل تجديد التعاقد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد..

وأضافت الصحيفة أنه تم التأكيد من أمر تجديد بنزيما عقده مع ريال مدريد من قبل مصادر موثوقة للغاية داخل النادي الملكي والذين أكدوا بأن الطرفان قد اتفقا على كل شيء وسيتم الإعلان بشكل رسمي في القريب العاجل.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال بنهاية الموسم الجاري، وتحاول إدارة النادي الملكي في التوصل إلى اتفاق مع الفرنسي من أجل تجديد عقده لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي الملكي وأصبح كريم قائد الأوركسترا الهجومية للميرنجي.