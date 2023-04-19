بورصات_الخليج تتراجع بفعل مخاوف #رفع_الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع، اليوم الأربعاء، وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة عيد الفطر متأثرة بمخاوف حيال رفع أسعار الفائدة، وقاد مؤشر دبي الخسائر.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتتبع تحركات السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط المؤشر في دبي 1.2 بالمئة متأثرا بانخفاض 5.2 بالمئة لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، حيث تم تداوله بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم، وفي أبوظبي أغلق المؤشر مستقرا.

وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة، متراجعا للجلسة السادسة على التوالي، ونزل سهم مصرف قطر الإسلامي 2.3 بالمئة، وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على انخفاض 0.1 بالمئة، مع استمرار عمليات جني الأرباح.