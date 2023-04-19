«فعل فاضح علني».. دكتورة قانون دولي تتقدم بعريضة للنيابة العامة لترحيل #رونالدو #عاجل

أعلنت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد، عزمها التقدم بعريضة إلى النيابة العامة، بشأن ما حدث من البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم فريق النصر، بعد مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0.

وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر «رونالدو»، وهو يوجه «حركة مشينة» إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر، في المباراة المقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي.

وقالت د. نوف عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «لست متابعة للشأن الرياضي.. حتى ولو استفز جمهور الهلال رونالدو.. لم يوفّق في الرد عليهم».

وأضافت: «السلوك الصادر من رونالدو يعتبر جريمة فعل فاضح علني، وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف والإبعاد (الترحيل)، إذا وقعت من أجنبي، لذا سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن».