مختص في علم الفلك: #الجمعة أول أيام #عيد_الفطر (فيديو) #عاجل

كشف المختص في علم الفلك، مُلهم هندي، عن موعد أول أيام عيد الفطر من الناحية الفلكية.

وقال «هندي» في مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»: «ستكون ولادة هلال شهر شوال في السابعة و12 دقيقة صباح الخميس، مع كسوف يُرى على أستراليا ولا يُرى في الوطن العربي»، مشيراً إلى أن «هذا يعني تحقق الشرط الأول بشأن الهلال».

وأضاف المختص في علم الفلك: «الهلال سيغرب في السعودية بعد القمر من 23 لـ26 دقيقة، وهذا يعني تحقق الشرط الثاني».

وخلص إلى أنه «وفقاً لذلك، يعتبر الجمعة هو أول ايام عيد الفطر المبارك فلكياً، لكن حسب المعايير، ستكون رؤية الهلال غير ممكنة».