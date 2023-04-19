عودة #ميسي إلى #برشلونة تجلب 300 مليون يورو سنويًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء الخطة الاقتصادية التي يدرسها مجلس إدارة نادي برشلونة للاستفادة بكل قوة من استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل ليو والفريق الباريسي إلي اتفاق ، وبدأت تتردد أنباء بشأن إمكانية عودته لصفوف "البلجرانا".

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن "إدارة النادي تعتقد أن عودة ميسي ستشكل ما بين 25% و33% من دخل النادي مستقبلا، وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل جيد، فإن العوائد المالية المتحققة يمكن أن تكون ضخمة".

وأوضحت الموندو: "بعد استشارة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، قالوا إن ميسي يحقق عوائد ما بين 250-300 مليون يورو سنويا، ويشمل ذلك التذاكر والمتجر والرعاة وتأثيره على مواقع التواصل الاجتماعي وإيراد الجولات وزيادة حضور السياح لكامب نو".

وزادت الصحيفة أن خطة برشلونة تتضمن استعادة ميسي لمدة سنة أو اثنتين، وإذا كان الأمر بيد النادي الكتالوني فلن يكون الهدف هو انضمام ميسي لموسم واحد فقط، وإنما سيحاولون التعاقد معه حتى عام 2025".