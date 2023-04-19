اكتشاف سعودي يحمي من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ومضاعفات #كورونا

حققت مبتعثة جامعة الطائف في جامعة سيدني بأستراليا د.جواهر الحارثي، اكتشافًا طبيًا يحمي من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ومن مضاعفات كورونا "كوفيد ـ 19".

وتوصلت الدراسة إلى اكتشاف عوامل تؤدي الى ارتفاع خطورة مضاعفات أمراض الكبد الدهني، مع استهداف هذه العوامل لاستحداث علاجات مبتكرة، ووثقت د.جواهر، اكتشافها البحثي النادر، من خلال نشره في مجلة العلمية .

وأوضحت د.الحارثي أن الاكتشاف الطبي النادر، يحمي من الإصابة بمرض الكبد الدهني؛ وإلى التقليل من مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" لدى المرضى المصابين بالكبد الدهني، حيث استطاعت خلال فترة دراستها تحديد الجينات المحورية، المؤدي انخفاضها إلى اختلال شديد في وظائف الجسم، وزيادة النشاط المناعي الناجم عن زيادة معدل السيتوكينات المنشطة للالتهابات.

وأكدت أنها نجحت مع فريق العمل في إجراء تعديل يسهم في استعادة الجين لمستواه الطبيعي في الخلية، مؤكدة أن هذا الاكتشاف سيحدث نقلة كبيرة في علاج الأمراض المشار إليها، وتحقيق نجاح طبي نوعي وجديد ، خصوصًا أن مرض الكبد الدهني يعد من الأمراض الأكثر شيوعًا حول العالم، ويؤثر على ما يقارب ربع سكان العالم، وتعد المملكة ودول الخليج العربي من الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة به.