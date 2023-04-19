المهنا والبدير يؤمان ليلة #ختم_القرآن_الكريم في #المسجد_النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أئمة صلاة التراويح في المسجد لليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وسيكون فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا معنياً بالتسليمات الأولى.

بينما سيتولى فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير مسؤولية التسليمات الأخيرة وختم القرآن الكريم.

وأنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المصلين والزوار في ليلة ختم القرآن الكريم في المسجد، التي تشھد إقبالاً كبیراً من الزوار والمصلين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتنفذ الوكالة خطة میدانیة متكاملة بالتعاون مع الجھات الأمنية، تسهيلاً وتيسيراً على زوار المسجد النبوي، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وعملت الوكالة على تھیئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به، وذلك من أجل أن یظھر بالصورة اللائقة به، لینعم زوار مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان.

وكثفت الوكالة من جھودھا للتأكد من اكتمال جمیع الخدمات، وتسخیر التقنیات والتطبیقات الحدیثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي.

كما أولت اهتمامًا كبيًا للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة «برايل».