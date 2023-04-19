الدفاع_المدني يدعو للحذر من أمطار متوقعة خلال أيام #العيد #عاجل

نّبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، من اليوم الأربعاء الموافق 28 رمضان إلى الأحد الموافق 3 من شوال للعام الهجري الحالي 1444.

وتشمل هذه الأمطار وفقاً لتوقعات «الأرصاد» كلاً من: «العاصمة الرياض- رماح- الخرج- المزاحمية- الأفلاج- وادي الدواسر- القويعية- السليل- المجمعة- الزلفي- ثادق- شقراء- شرما- الغاط- عفيف- الدوادمي- الدرعية- حريملاء- الدلم- حوطة بني تميم- الحريق- مرات».

وأهاب «الدفاع المدني» بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، مختتماً بالدعاء لله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تقريراً، أمس، توقع فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأربعاء حتى الأحد الموافق 23 أبريل الجاري.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، إن الحالة الجوية التي تعيشها أجواء المملكة من بداية شهر رمضان المبارك وحتى هذا اليوم، من هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، ستستمر حتى ثالث ايام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: «ستكون هذه الأمطار أكثر تركيزاً على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، وسلسلة جبال السروات، بالإضافة إلى مناطق وسط المملكة وتشمل العاصمة الرياض والقصيم وحائل والسواحل الشرقية».