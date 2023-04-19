الجزائر.. القضاء يرفض مطالبة سعيد بوتفليقة بتأجيل محاكمته

رفض سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، محاكمته في محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، بتهمة الفساد، وذلك بسبب «عارض صحي»، مطالبًا بإرجاء الجلسة، غير أن القاضي رفض.

وقال سعيد للقاضي:«حالتي سيئة ولا يمكنني الرد على أسئلتكم»، فيما بدا على رئيس جلسة المحاكمة، التصميم على إعطاء إشارة انطلاقها، غير مكترث للحجج التي تدعو لتأجيلها من جديد.

ويحاكم في هذه القضية أيضاً، رجال أعمال كانوا في واجهة الأحداث السياسية خلال 20 سنة من حكم بوتفليقة "1999 – 2019"، وهم: علي حداد ومحيي الدين طحكوت وأحمد معزوز، والإخوة رضا وطارق ونوح كونيناف، ومحمد بعيري، وجميعهم يقضون عقوبات بالسجن، صدرت ضدهم في العديد من القضايا ذات صلة بتفشي الفساد.

وجرى استدعاء سعيد بوتفليقة ورجال الأعمال، للاستجواب بواسطة المحاكمة عبر الفيديو، وذلك انطلاقاً من سجونهم التي تقع بعيداً عن العاصمة.