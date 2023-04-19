طارق_السويدان يعترف: نعم أنا من #الإخوان

اعترف الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، بانتمائه لجماعة الإخوان المحظورة في عدد من الدول العربية بينها مصر والسعودية والإمارلت.

وعبر حسابه على موقع "تويتر" رد على سؤال بشأن انضمامه للجماعة الإرهابية، قائلا "نعم".

وأثار طارق السويدان ضجة واسعة بعد تغريدة عن المسجد الحرام والمسجد الأقصى.

وقال السويدان، في التغريدة المتداولة قبل حذفها: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".

ومع تأثير التغريدة وظهور تعليقات غاضبة، بادر السويدان بحذفها، وأتبع الحذف بسلسلة تغريدات اعتذر فيها عن خطأ في نشرها، قائلا: "السلام عليكم.. للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً وأعتذر لكم عنها.. الشكر لمن أحسن الظن وغفر الله تعالى لمن أساء الظن والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".