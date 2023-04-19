إنتر_ميلان يفلت من #بنفيكا ويتأهل لنصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل أمام نظيره الفريق الكروي الأول بنادي بنفيكا، بثلاثية لكلا منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، لهذا الموسم، على ملعب استاد "سان سيرو".

افتتح نيكولو باريلا، اللقاء بهدف أول لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 14 بعد أن تبادل تمرير الكرة مع اللاعب لاوتارو مارتينيز على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

حاول لاعبو بنفيكا العودة إلى نسق المباراة مرة أخرى عقب صدمة الهدف الأول، ولكن دون جدوي.

وفي الدقيقة 33 شهدت هدف ملغي لفريق إنتر بداعي وجود خطأ على المهاجم لاوتارو مارتينيز قبل تسجيله للهدف.

ثم تمكن فريدريك أورسنيس، من إدراك هدف التعادل لصالح بنفيكا في الدقيقة 38 حيث أرسل رافا سيلفا تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها أورسنيس الخالي من الرقابة براسية قوية سكنت الشباك.

وفي شوط اللقاء الثاني تغيرت مجريات المباراة، واهتزت شباك الفريقين بعدد من الأهداف.

حيث ضاعف إنتر ميلان النتيجة وسجل هدف ثاني في اللقاء والذي أحرزه لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 65 ديماركو تبادل تمرير الكرة مع مخيتاريان على يسار منطقة الجزاء ثم مرر الكرة أمام المرمى وتابعها لاوتارو مارتينيز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ولم يكتفي لاعبو إنتر ميلان بثنائية حيث هز خواكين كوريا، شباك بنفيكا بهدف ثالث في الدقيقة 78 خواكين كوريا استلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم راوغ أوتاميندي وسدد الكرة لترتطم بالقائم الأيسر وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 83 ديفيد نيريس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من القائم الأيسر.

ثم تمكن أنطونيو سليفا من تقليص الفارق ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 أليخاندرو جريمالدو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها أنطونيو سيلفا برأسية قوية مرت أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

ثم تعادل بنفيكا بهدف ثالث سجله بيتار موسى في الوقت الإضافي من عمر المباراة بالدقيقة 90+5

وينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان على بنفيكا "5-3" مجموع مباراتى الذهاب والإياب ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا