مانشستر_سيتي يقصي #بايرن_ميونيخ بالتعادل ويعبر لنصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

اقنص مانشستر سيتي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا بإقصاء نظيره الالماني بعدما تعادلا إيجابيًا في لقاء الاياب بهدف لكل فريق لتصبح النتيجة المجمعة 4-1 لصالح السيتي.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين السيتي والبايرن والذي شهد إهدار ماكينة الاهداف، ايرلينج هالاند، ركلة جزاء في الدقيقة 37 ليؤخر تقدم السيتي للشوط الثاني.

في مطلع الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 قدم هالاند اعتذار فوري عن ركلة الجزاء المهدرة، بتسجيل هدف رائع من انفراد راوغ خلاله اوبامبيكانو لينفرد بسومر ويسكنها في الشباك مؤكدًا افضلية السيتي منذ مباراة الذهاب.

ومع الدقيقة 75 احرز ماتيس هدف التعادل لصالح البايرن ولكن تم الغاءه بداعي التسلل في التمريرة الأولى ليستمر معها تقدم الضيوف بهدف نظيف. ولكن مع الدقيقة 82 سجل كيميتش هدف التعادل للبايرن في مباراة اليوم، ولكنه لن يكفي لتأهل البافاري.

لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ومعها يضرب السيتي موعدًا ناريًا مع ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بعدما تفوق الاخير على تشيلسي برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين.