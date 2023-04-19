بعد تزايد الشكاوى.. هيئة النقل تتحرك متأخرة لمحاسبة إحدى شركات الشحن والتوصيل

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن فرقها الرقابة الميدانية تباشر أعمالها حول تعثّر إحدى الشركات المرخصة بالمدينة المنورة في تسليم بعض الطرود والشحنات للعملاء بالجودة والوقت المحدد، وعدم استجابة الشركة للاستفسارات في قنواتها المخصصة لخدمة العملاء, من خلال إلزام الشركة بزيادة أوقات العمل خلال هذه الفترة، وزيادة عدد المندوبين لتغطية جميع الطلبات، والتأكد من تفعيل مركز الاتصال الخاص بالشركة والاستجابة لكل الشكاوى والاستفسارات الواردة، وتفعيل إرسال الرسائل الفورية والتنبيهات في أوقات التوصيل.

وأكدت الهيئة أنها تتابع جميع عمليات الشحن ومستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء في كل مناطق المملكة، وعمليات تسليم الشُحنات للمستفيدين في الوقت المحدد والمتفق عليه بين شركات الشحن والموردين والمتاجر الإلكترونية، ووضع الإجراءات اللازمة لمعالجة شكاوى المستفيدين.

ودعت الهيئة العملاء للتواصل على الرقم الموحد 19929، أو تقديم بلاغ عبر الموقع الإلكتروني (www.tga.gov.sa), في حال عدم تجاوب الناقل.