أخبار دوليّة

53 قتيلا على الأقل في حادثة تدافع في #صنعاء أثناء توزيع مساعدات

20 أبريل 2023 · < 1 minute

لقي 53 مصرعهم على الأقل في حادثة تدافع في صنعاء أثناء توزيع مساعدات.