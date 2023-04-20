لزيادة الرواتب.. إضراب عام لحراس الأمن في #مطار_هيثرو بلندن الشهر المقبل

أعلنت نقابة "يونايت" أنّ حرّاس الأمن في مطار هيثرو بلندن سيضربون عن العمل لمدّة 8 أيام الشهر المقبل للمطالبة بزيادة رواتبهم لا سيما في موعد تتويج الملك تشارلز.

ويشارك نحو 1400 عنصر أمن في الإضراب في 4 و5 و6 و9 و10 و25 و26 و27 مايو وسيؤدّي إلى "اضطرابات وتأخيرات حتميّة".

وأكّد متحدّث باسم هيثرو أنّ المطار استمرّ في العمل بسلاسة "خلال الأيام العشرة الأولى من إضراب يونايت الفاشل" خلال عطلة عيد الفصح، مشيراً الى أنّ الأمر سيكون كذلك هذه المرة أيضاً.

وقال المتحدث "لن ندع نقابة يونايت تؤثر على تدفق الزوار إلى المملكة المتحدة في مثل هذا التوقيت المهم للبلاد"، مشيرًا إلى أن غالبية زملائهم في مطار هيثرو لا يريدون الإضراب و"يريدون قبول الاقتراح المطروح على الطاولة".