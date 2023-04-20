بعد أداء مناسك #العمرة ملك الأردن يغادر #جدة

غادر الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم جدة.

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

وأدى ملك الأردن مناسك العمرة أمس، كما التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.